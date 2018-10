Güstrow : Wenn Kinder aus der Kita in die Schule kommen

Zweite Fachtagung des Güstrower Netzwerks „Primel“ in der Güstrower Kerstingschule

von Christian Menzel

27. Oktober 2018, 12:09 Uhr

Reichlich füllt sich die Sporthalle der Georg-Friedrich-Kersting-Grundschule. Über 100 Erzieher und Pädagogen aus elf Kindertagesstätten und drei Grundschulen der Barlachstadt kamen zur zweiten Fachtagung des Netzwerks „Primel“. Motto: „Zappelphillip und Hüpfmarie – Ihr Weg durch Kita und Grundschule“.

„Vor fünf Jahren haben wir das für Mecklenburg-Vorpommern einmalige Netzwerk ins Leben gerufen. Auf freiwilliger Basis wurden Kooperationsverträge zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen abgeschlossen“, erläutert Schulleiter Ralph Grothe. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Übergang der Kinder von der Vorschule in die Grundschule zu erleichtern und damit verbundene Probleme rechtzeitig zu erkennen. „In den Kitas gibt es oft unterschiedliche pädagogische Ansätze. Hier eine gemeinsame Basis zu finden, sich in den Standpunkten anzunähern, ist eine Aufgabe des Netzwerks“, erläutert Grothe. Mit Unterstützung der Barlachstadt und des Grundschulverbandes hat das Netzwerk in einem Leitfaden dargelegt, über welche Kompetenzen Kinder beim Übergang in die Grundschule bereits verfügen sollten.

Auf der Fachtagung erläuterte Dr. Marlen Eisfeld von der Universität Rostock in ihrem Einstiegsreferat die wichtigsten Probleme, die beim Einrichtungswechsel auftreten können. „Ein über Jahre ermittelter Wert besagt, dass etwa 20 Prozent aller Kinder Auffälligkeiten zeigen. Da ist es besonders wichtig, dass die Erzieher aus den Kitas eng mit den Pädagogen zusammenarbeiten und Informationen weitergegeben werden“, appellierte sie an die Vertreter von Kindertagesstätten und Schulen.

In fünf Workshops wurden anschließend spezielle Themen diskutiert. Das Spektrum reichte von der Rolle des Pädagogen in der Arbeit mit den Kindern über die Darstellung von umfeldbezogener sprachheilpädagogischer Arbeit bis hin zu der Frage: Was passiert, wenn etwas passiert?

Inzwischen hat das Netzwerk „Primel“ Aufmerksamkeit über die Stadtgrenzen hinaus erregt. Noch in diesem Monat wird Ralph Grothe das Projekt auf einer Konferenz der Universität Rostock vorstellen.