Volleyball in Güstrow : Wieder gebaggert und gepritscht

Im Sommer beachen sie am Strand, im Winter trainieren sie in der Halle – Volleyball war in Güstrow schon immer ein sehr populärer Sport, sowohl bei den Erwachsenen, als auch bei den Jugendlichen. Aufgrund dieser Begeisterung und der sich daraus ergeben Nachfrage fand jetzt ein zweites Volleyballturnier des John-Brinckman-Gymnasiums statt. Es traten verschiedene Teams aus Schülern und Lehrern gegeneinander an und kämpften gemeinsam.

Auch Clarissa Stegemann (17) nahm an dem Turnier teil. „Volleyball bedeutet mir viel. Man lernt neue Leute kennen und es macht mir einfach großen Spaß!“, erklärt die junge Volleyballerin ihre Begeisterung für den beliebten Sport. Die Elftklässlerin des Gymnasiums spiele drei Mal in der Woche, hinzu kommen noch Punktspiele und Turniere am Wochenende. „In den Weihnachtsferien habe ich gefühlt jeden zweiten Tag ein Turnier!“, erzählt Clarissa voller Vorfreude. Dass Volleyball ihre Leidenschaft ist, ist jedoch nicht verwunderlich: Auch ihr Vater und ihr Onkel spielen Volleyball, durch sie ist sie erst zu dem Sport gekommen.

Clarissa Stegemann ist bei Weitem nicht die Einzige, von deren Freizeit Volleyball ein großer Bestandteil ist. Sie spielt in vielen verschiedenen Mannschaften, zum Beispiel mit anderen Mädchen im Güstrower SC 09. Ansonsten entstehen bei vielen Turnieren neu gemischte, verschiedene Gruppen. Die Hauptsache: „Es ist lustig und man fiebert mit!“ Das war auch beim zweiten Turnier dieser Art für die Schüler und Lehrer des John-Brinckman-Gymnasiums definitiv der Fall.