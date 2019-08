Teterow : Wieder zurück in den Beruf

von svz.de

20. August 2019, 07:21 Uhr

Morgen findet von 9 bis 11 Uhr ein Frühstückstreffen rund um das Thema beruflicher Wiedereinstieg nach einer Familienphase im DRK-Seniorenheim, Güstrower Straße 6, in Teterow statt. Bei dem Wiedereinstiegs-Frühstückstreff der Arbeitsagentur in Kooperation mit dem Bilse-Institut erhalten Teilnehmer Informationen über das Projekt „Perspektive Wiedereinstieg“ und haben die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen unter der Telefonnummer 0381/ 8042020 oder per E-Mail rostock.bca@arbeitsagentur.de.