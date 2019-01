Güstrow : „Winterzauber“ am Inselsee

von svz.de

09. Januar 2019, 09:41 Uhr

Zum fünften mal lädt der Rotaryclub Güstrow gemeinsam mit der Kreismusikschule und der Ernst-Barlach-Stiftung zum „Winterzauber“ in der Barlachstadt ein. Am 13. Januar ab 13 Uhr geht es am Strandhaus am Inselsee los. Es folgt ein kurzer Spaziergang zum Barlach-Atelierhaus. Dort spielt die Kreismusikschule klassische und jazzige Musikstücke. Teilnehmer können sich auch die aktuelle Ausstellung in der Barlachstiftung ansehen. Um 16.30 erklingt im Hotel Kurhaus am Inselsee das große Blasorchester der Kreismusikschule. Karten für den „Winterzauber“ gibt es vor Ort oder im Vorverkauf bei der Güstrow-Information.