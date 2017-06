Güstrow : Wohlfühlen auch in der „Platte“

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Menzel 1 von 1

Ein Festzelt in der August-Bebel-Straße 25, Kaffee, Kuchen, Gegrilltes und dazu Musik von Klaus-Jürgen Schlettwein und Tochter Susanne. Die Allgemeine Wohnungsbau-Genossenschaft (AWG) Güstrow-Parchim und Umgebung und ihre Mieter feierten. Vor zehn Jahren hatte die Genossenschaft in der August-Bebel-Straße 25 die ersten altersgerechten Wohnungen übergeben. Vier Fünf- und sechs Dreiraumwohnungen waren damals umgebaut worden zu 14 Zweiraumwohnungen.

Die schon etwas älteren Mieter schätzen die schwellenlosen Übergänge in der Wohnung, die breiteren Türen und vor allem den Fahrstuhl, der sie in alle Etagen bringt. „Wir haben damals begonnen, die altersgerechten Wohnungen in der guten alten, von einigen verpönten Platte zu schaffen. Das Wagnis hat sich gelohnt, die Wohnungen sind sehr stark nachgefragt“, sagt AWG-Vorstandsvorsitzender Norbert Karsten.

Fünf Jahre später – und auch das wurde gefeiert – entstanden in der August-Bebel-Straße 20 weitere altersgerechte Zweiraumwohnungen. Von Anfang an bezogen Otto und Reinhild Ziemer dort eine Wohnung. „Wir haben uns schon mit Beginn der Umbauphase wohl gefühlt in unserem künftigen Zuhause. Vor allem auch deshalb, weil die AWG unsere individuellen Wünsche berücksichtigt hat“, sagt der 77-Jährige. Und seine Frau schwärmt von der herrlichen Aussicht auf die Kleingartenanlage „Bau auf“. „Wir leben hier wie im Paradies“, bestätigt sie.

Die AWG geht den Weg von Umbauten in der Südstadt konsequent weiter. So entstanden 15 altersgerechte Wohnungen in der Friedrich-Engels-Straße 22 und voraussichtlich zum 1. September können die Wohnungen in der Ringstraße 46 übergeben werden.

Daneben wurden seniorenfreundliche Wohnungen im Rosenhof und im Sonnenhof neu gebaut. Auch im Projekt Klosterhof sind sie vorgesehen. „Insgesamt verfügt unsere Genossenschaft über 150 altersgerechte Wohnungen. Wir bringen damit auch unsere Wertschätzung für langjährige Mitglieder zum Ausdruck, die eine wichtige Säule in unserer Genossenschaft darstellen“, versichert Norbert Karsten.





von Christian Menzel

erstellt am 28.Jun.2017 | 05:00 Uhr