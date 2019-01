Güstrow : Zählappell für Wintervögel

von svz.de

01. Januar 2019, 20:36 Uhr

Vom 4. bis 6. Januar ist zum neunten Mal die bundesweite „Stunde der Wintervögel“. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ruft Naturfreunde auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und dem Nabu zu melden.

Manuela Heberer vom Nabu MV: „Die Stunde der Wintervögel ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands, bei der möglichst viele Menschen gemeinsam große Datenmengen sammeln und so wichtige Hinweise zur Entwicklung der heimischen Vogelbestände geben. Die Langzeitstudie liefert Naturschützern eine Fülle wertvoller Informationen zum Schutz der Artenvielfalt.“ 2018 beteiligten sich an der Aktion bundesweit mehr als 136 000 Vogelfreunde. In Mecklenburg-Vorpommern zählten mehr als 3000 Naturinteressierte über 90 000 Vögel in Gärten und Parks. Am häufigsten wurden Haussperling, Feldsperling und Kohlmeise gesichtet.

Die Wintervogelzählung funktioniert ganz einfach: Von einem ruhigen Beobachtungsplätzchen aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen können dann im Internet unter www.stundederwintervoegel.de bis zum 15. Januar gemeldet werden. Zudem ist am 5. und 6. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800-1157115 geschaltet. Eine besondere Qualifikation sei für die Wintervogelzählung nicht nötig, so der Nabu.