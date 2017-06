Strassenbau : Zapkendorf: Ende der Bauarbeiten in Sicht

vergrößern 1 von 2 Foto: Jens Griesbach 1 von 2

Ein wenig müssen sich die Einwohner von Zapkendorf noch gedulden. Aber schon am 15. Juli ist das Ende der Straßenbauarbeiten und damit die Aufhebung der Vollsperrung der Dorfstraße geplant. „Am 15. Juli soll alles fertig sein. Dann wird die Straße auch wieder für den Verkehr freigegeben“, informiert Holger Büttner, Bürgermeister der Gemeinde Plaaz. Das sei ihm von der Baufirma zugesagt worden.

„Die Firma hat auch zusätzliches Personal auf die Baustelle gebracht. Es geht augenscheinlich gut voran“, so Büttner. Beginn der Straßensanierung sowie der Vollsperrung in Zapkendorf war Anfang April gewesen. Neben der Komplettsanierung der Dorfstraße wird im Dorf auch die Betonstraße, die zum Schwarzen Weg führt, neu gemacht. Weiterhin wird die Straßenbeleuchtung ergänzt.

Gleichzeitig erhält das Dorf zwei neue, gegenüberliegende Bushaltestellen. „Alles barrierefrei“, so der Bürgermeister. Die Bushaltestellen werden vom Landkreis gefördert. Eine Umlage für die Einwohner entfällt somit. Ebenso wie in Recknitz. Auch hier will die Gemeinde noch in diesem Jahr eine neue Bushaltestelle errichten.

von Jens Griesbach

erstellt am 14.Jun.2017 | 12:00 Uhr