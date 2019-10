Bandenitz : 20-Jährige bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 321 bei Bandenitz ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden.

Avatar_prignitzer von svz.de

08. Oktober 2019, 10:37 Uhr

Kurz vor 15 Uhr war es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen, an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren. Dabei erlitt eine 20-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen, darunter ein Laster und zwei Pkw, entstand jeweils Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zwischen Bandenitz und Viez für etwa 90 Minuten halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.