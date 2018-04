Bandenitz : 6000 Aufnahmen in nur 3,5 Tagen

Blitzer an der Autobahnabfahrt Hagenow ist im Dauereinsatz.

von mayk

13. April 2018, 20:01 Uhr

Rotlicht im Dauereinsatz und das an der Autobahnabfahrt Hagenow. Hier hatte der Landkreis einen seiner Bunkerblitzer abgestellt. In etwas mehr als drei Tagen löste das Gerät in 6000 Fällen aus. Erlaubt sind an der Stelle offiziell 100km/h, wegen Straßenschäden. Wieviel Autofahrer allein durch diese Aktion ihren Führerschein abgeben müssen, steht noch nicht fest. Die Daten sind noch nicht ausgewertet, hieß es beim Kreis.