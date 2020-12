Vierter Teil des Adventsrätsels : Badefreuden nur mit Passierschein

Toll: Die Boizenburger kennen ihre Stadt- und Hafenbahn und riefen zahlreich an. Heute suchen wir ein Sonnenplätzchen.

Avatar_prignitzer von Nadine Schuldt

04. Dezember 2020, 00:00 Uhr

Hagenow | "Das ist die Stadt- und Hafenbahn von Boizenburg und auf dem Bild ist der Bahnübergang in der Klingbergstraße zu sehen", sagt Christiane Clausen. Die 69-Jährige war eine von etlichen Boizenburgern, die die gestern die richtige Lösung wussten. In dem linken Gebäude habe sich einst ein Konsum befunden und rechts sei eine Gaststätte gewesen", erklärte sie.

Das Relief in der Gaststätte solle es immer noch geben. Allerdings hieß die Gaststätte, die das heutige Hote und Restaurant "Stadt Boizenburg" ist, im Volksmund nur "Kohlenstaub". Der Grund: Nur zwei Häuser dahinter hatte sich der Kohlenhandel befunden. Er habe in der Gaststätte mit Kollegen zusammen die Elektrik eingebaut, erzählt Manfred Sacher. Zudem sei er als Knirps fünf Jahre lang mit der Hafenbahn immer zur Ernst-Thälmann-Schule gefahren. Er sei häufig fast zu spät angekommen, sei auf die Bahn aufgesprungen, als die sich schon in Fahrt befand. "Einmal musste ich über drei Mark zahlen, weil mich der Schaffner erwischt hatte", erzählt Sacher und lacht.

Erinnerungen an gute und schlechte Zeiten

Die Boizenburgerin Angelika Köckert erinnert sich noch an die Zugfahrer. "Wenn man angelaufen kam, hatte sie immer gewartet", erzählt die 71-Jährige. Damals sei man ja meist auf dem "letzten Peng" an der Bahn gewesen, schmunzelt sie. Für die Boizenburger sei es ein Erlebnis gewesen, mit der Molli zu fahren.

Manfred Sacher kann sich auch noch an schlimme Unfälle erinnern: So sei in den Sechzigerjahren ein junger Mann mit seinem Moped auf den Gleisen verunglückt. "Weil er und sein Motorrad unter der Bahn lag, musste schwere Technik anrücken, um ihn zu befreien", erzählt der 67-Jährige. Zudem sei die Molli, wie die Stadt- und Hafenbahn liebevoll von den Boizenburgern genannt wurde, auch einmal auf der Brücke über dem Fliesenwerk verunglückt. "Da gab es etliche Verletzte", erzählt Sacher.

Weil die Bahn vom Hafen durch die Innenstadt bis zum Bahnhof des Ortes führte, nutzten sie viele auch, um dann weiter nach Schwerin oder andere Städte zu gelangen.

Suche nach einem Platz

Mit unserem heutigen Rätsel reisen wir zurück in den Sommer und suchen einen Platz, an dem es sich bei heißen Temperaturen gut aushalten lässt. Ein Teil der Fläche wird auch meist beim Neptunfest mitgenutzt. Der Platz wurde bereits 1934 geschaffen, war jedoch während der DDR-Zeit fast nur für die Besucher des Ortes zugänglich. Kein Wunder, fing an dem Ort doch das Grenzgebiet an und war nur mit einem Passierschein zugänglich. Nach der Wende war das passé.

Wer die Lösung zu unserem Adventsrätsel weiß, kann heute gerne in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 03883/61088232 anrufen. Viel Spaß beim Rätseln!

