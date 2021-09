Alarmübung in Boizenburg : Die Eichenschule probte für den Notfall

Die Feuerwehr war mit ihrer Drehleiter an der Grundschule „An den Eichen“ in Boizenburg.

Boizenburg | An diesem einen Morgen brauchten die Schüler der Grundschule „An den Eichen“ in Boizenburg bestimmt nicht lange, um richtig wach zu werden. Pünktlich um 9 Uhr schrillte am Mittwoch der Alarm durch alle Flure und Klassenzimmer der Einrichtung. Ausgelöst wurde er vom Hausmeister der Schule. So beschreibt es Angela Hartmann, die Leiterin der Eichenschule...

