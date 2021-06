Amt Neuhaus : Am Badesee gibt es jetzt einen Imbiss

Spontan haben sich Betreiber aus Vellahn dazu entschlossen, Badegästen auch etwas Verpflegung zu bieten.

Neuhaus | Der Himmel ist blau und das Thermometer zeigt Temperaturen über 30 Grad Celsius. Was liegt da näher als eine Abkühlung im See? In Neuhaus ist dies direkt hinter dem Ortsausgang in Richtung Rosien möglich. Der Baggersee erfreut sich dabei seit seiner offiziellen Ernennung zur Badestelle im Jahr 2015 stetig steigender Beleibtheit. Und das könnte sich nu...

