Tourismus im Amt Neuhaus : Haus des Gastes hübscht Anlaufpunkte für Touristen auf

Die Gemeinde Amt Neuhaus putzt sich für den Saisonstart im Tourismus heraus. Noch ist unklar, wann dieser erfolgt.

Neuhaus | „Die Wanderstiefel sind geschnürt. Das Fahrrad ist geputzt“, sagt Holger Hogelücht vom Haus des Gastes. Der Tourismusbeauftragte der Gemeinde ist also gewappnet für die anliegenden Touren durch das Amt Neuhaus. Auf diesen sollen unter anderem die touristischen Anlaufpunkte überprüft werden. „Die Fragestellung ist dabei: Was kann mit welchen Mitteln at...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.