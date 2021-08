Stellplätze in Darchau : Gemeinde Amt Neuhaus erhebt Parkgebühren für Wohnmobile

Damit sollen die Unkosten, die durch die Beseitigung von Müll und häufige Kontrollen auf den Stellplätzen in Darchau entstehen, gedeckt werden. Bezahlen können Urlauber in der Touristeninformation der Gemeinde in Konau.

Darchau | Die Zeit des wilden Campings am Fähranleger in Darchau sind vorbei. Nachdem die Gemeinde Amt Neuhaus dort im vergangenen Jahr bereits offiziell zehn Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen eingerichtet hat, möchte sie nun auch Gebühren für das Parken direkt an der Elbe nehmen. „Wir haben legale Parkplätze für Wohnmobile geschaffen, die relativ gut be...

