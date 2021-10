Unfall in Wittenburg : 21-Jährige rammt nach Vorfahrtsfehler Traktor

Leicht verletzt wurden zwei junge Frauen bei einem Unfall, der sich am Montagabend vor dem Alpincenter ereignet hatte.

Wittenburg | Beim Zusammenstoß mit einem Traktorgespann sind am Montagabend in Wittenburg eine Autofahrerin und ihre Beifahrerin leicht verletzt worden. Der Unfall passierte an einer Einmündung nahe dem Alpincenter.Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte die 21-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen von der Nebenstraße auf die Hauptstraße zufahren und übersah dabei e...

