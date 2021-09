Rätselhafter Unfall in Pogreß : Autofahrer fährt Fußgänger auf Dorfstraße an und flüchtet

Der Zusammenstoß ereignete sich um kurz nach Mitternacht. Die alarmierten Beamten fanden einen Mann mit einer Verletzung am Bein auf der Dorfstraße und einen Begleiter, die beide alkoholisiert waren.

Pogreß | Die Polizei in Westmecklenburg fahndet nach einem Autofahrer, der bei Hagenow einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt zurückgelassen haben soll. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, hat sich der Vorfall kurz nach Mitternacht in Pogreß ereignet. Zeugen alarmierten die Polizei nachdem sie einen dumpfen Knall und ein Auto wegfahren hörten....

