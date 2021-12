Boizenburg : Bescherung im Rathaus

Auch in diesem Jahr besuchte eine Delegation der Hamburger Freimaurer das Boizenburger Rathaus. Im Gepäck hatten sie Geschenke für bedürftige Familien.

Boizenburg | Wie in jedem Jahr machten sich Mitglieder der Hamburger Freimaurerloge „Zur unverbrüchlichen Einigkeit“ wieder auf den nach Boizenburg. Kurz vor Weihnachten kommen sie dabei natürlich nicht mit leeren Händen. Auch in diesem Jahr brachten sie wieder Pakete, die Logenmitglieder packten, um in Boizenburg zum Fest jenen Familien ein wenig Freude zu bereit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.