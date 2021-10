Unfall mit Sachschaden : Betrunkener fährt gegen Hauswand in Hagenow

In der Schweriner Straße hatte Samstagabend ein 33-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Hagenow | Am Samstagabend war es in Hagenow zu einem Unfall gekommen, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer gegen eine Hauswand gefahren war. Im Polizeibericht heißt es, dass der 33-Jährige nach eigener Aussage in der Schweriner Straße an einer Einmündung abbiegen wollte. Dabei verlor er – wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit – die Kontrolle über seinen Wagen...

