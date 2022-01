Hochwassergefahr : Flüsschen Schmaar bleibt Hagenows Archillesferse

Wasser- und Bodenverband räumt derzeit in einer Sonderaktion das Gewässer im Stadtgebiet frei. Das Grundproblem bei Starkregen bleibt jedoch bestehen.

Hagenow | Was haben Wittenburg und Hagenow gemeinsam? Teile der Städte können bei starkem Regen regelrecht absaufen. Denn die beiden Flüsschen Motel und Schmaar können auf einmal nur sehr begrenzt Wasser ableiten. Während in Wittenburg das Problem immer wieder bei Überschwemmungen zur Sprache kam, wurde das Überschwemmungsproblem in Hagenow immer gerne verdräng...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.