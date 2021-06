Boizenburg : Kinder genießen die Ferien im Wildpark

Jugendfreizeithaus „Luna“ organisiert endlich wieder Ausflüge.

Boizenburg/Nindorf | Das hat wirklich lange gedauert. Am Mittwoch waren Kinder und Jugendlich aus Boizenburg und Umgebung im Zuge des Ferienprogramms des Jugendfreizeithauses „Luna“ in Boizenburg in den Wildpark Nindorf in der Lüenburger Heide gereist. Der erste Ausflug seit langer Zeit. „Die letzten größeren Aktionen fanden im Sommer 2020 statt“, berichtet Elke Rudolf, B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.