Boizenburg : Neuer Zaun für jüdischen Friedhof

Stadt reagiert auf desolaten Zustand der bisherigen Umfriedung.

Boizenburg | Zugegeben: Der jüdische Friedhofim Boizenburger Stadtpark ist etwas versteckt. Doch all jene, die den historischen Ort in der Stadt an der Elbe finden, können diesen nun in teilweise neuem Glanz bewundern. „Auf dem jüdischen Friedhof wurde ein Teil der maroden Zaunanlage erneuert“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Schlosserei stellt Zaun wieder he...

