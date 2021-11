Gewalt gegen Frauen : In Boizenburg weht ein Fahne zur Mahnung vor dem Rathaus

Gleichstellungsbeauftragte Beate Benz und Bürgermeister Harald Jäschke setzen zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ein Zeichen.

Boizenburg | Boizenburgs Marktplatz hat in dieser grauen Corona-Tristesse einen bunten Tupfer erhalten. Eine blaue Fahne weht derzeit vor dem Rathaus der Stadt. Ihr Hintergrund ist allerdings ebenso ernst wie die Pandemie, die immer noch alles lahmlegt. Gewalttaten sind erneut gestiegen „Nein zu Gewalt an Frauen“, ist in großen Lettern auf der Fahne zu lesen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.