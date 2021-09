DRK-Freiwilligendienst : Boizenburger Abiturientinnen beginnen ihr Abenteuer Afrika

Julia Hahnefeldt und Janine Höfer nehmen am Internationalen Freiwilligendienst des Deutschen Roten Kreuzes teil. Noch in dieser Woche starten sie ihre Arbeit in Krankenhäusern in Ghana und Togo.

Boizenburg | Jetzt gilt es für die 19-jährige Julia Hahnefeldt und ihre 18-jährige Freundin Janine Höfer. Alle Vorbereitungen sind getroffen, alle Hürden genommen. Jetzt machen sich die zwei jungen Frauen auf nach Afrika. Julia Hahnefeldt fliegt am 29. September nach Togo. Janine Höfer folgt ihr am Wochenende. Ihr Ziel ist Ghana. Beiden ist gemein, dass sie in die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.