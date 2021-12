Boizenburg und Umgebung : Breites Kirchenangebot zu Feiertagen

Der Kirchenverband Boizenburg und Umgebung wartet zu Weihnachten mit einem vollen Terminkalender auf.

Boizenburg | Für wen der Gang zur Kirche an den Feiertagen dazu gehört, hat in Boizenburg und Umgebung zum Weihnachtsfest 2021 viel Auswahl. „In diesem Jahr erwartet die Menschen in den Kirchengemeinden Blücher, Boizenburg, Gresse-Granzin, Zahrensdorf und Zweedorf ein vielfältiges Angebot zu Weihnachten und über den Jahreswechsel“, teilt Pastorin Katrin Jell von d...

