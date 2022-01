Bürgermeister in Boizenburg : Rico Reichelt zeigt vollen Einsatz für die Stadt

Der neue Bürgermeister von Boizenburg hat am 25. Januar seinen Dienst angetreten und sich sofort darangemacht, seine Ziele auch zu realisieren.

Boizenburg | Der Terminkalender von Rico Reichelt ist pickepacke voll. „Es gibt keine ruhige Minute. Von Tag eins an bin ich voll im Stoff“, erklärt der neue Bürgermeister von Boizenburg diesbezüglich. Am Dienstag, 25. Januar, hatte er seinen ersten Tag als Verwaltungschef in der Stadt an der Elbe. Und seither macht er sich daran, das zu verwirklichen, was er sich...

