Bürgermeisterwahl 2021 : Rico Jakobeit gewinnt Stichwahl in Boizenburg

Die Boizenburger haben Rico Jakobeit zu ihrem neuen Bürgermeister gewählt. Der Kandidat der SPD und der Linken übernimmt das Amt im Januar von Harald Jäschke.

Boizenburg | Das von vielen erwartete, spannende Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag in Boizenburg ist ausgeblieben. Zu schnell wurden die Ergebnisse aus den Wahllokalen gemeldet und zu schnell zeichnete sich dabei eine eindeutige Tendenz ab. So konnte sich Rico Jakobeit, der Kandidat der SPD und der Partei Die Linke, schon früh sicher s...

