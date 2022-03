Russland-Ukraine-Krieg : Bürodorf Sumte bereit für Geflüchtete aus der Ukraine

Am Wochenende haben zahlreiche ehrenamtliche Helfer die Anlage Bürodorf in Sumte eine Unterbringung für aus der Ukraine Geflüchtete hergerichtet. Die ersten Menschen können bereits am 21. März ankommen.

Sumte | In den Hallen heulen die Sägen, Hammerschläge klingen durch den Gang, der Geruch von Holzspänen liegt in der Luft. Das Bürodorf in Sumte war am Wochenende eine Baustelle, um die Anlage zu einer Unterkunft für aus der Ukraine Geflüchtete herzurichten. „Es ist Großkampftag“, sagt Andreas Gehrke, Bürgermeister der Gemeinde Amt Neuhaus. Denn schon am M...

