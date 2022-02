Barrierefreier Umbau : Bushaltestellen in Pritzier werden erneuert

Für drei Warteorte sind die Fördermittel bereits bewilligt, für zwei weitere beantragt. Die Arbeiten sollen schnellstmöglich durchgeführt werden.

Pritzier | Die Bushaltestellen in Pritzier sollen erneuert und barrierefrei werden. Für die drei Haltestellen am Bahnhof, in Schwechow und an der Kita sind die Ausschreibungen bereits im Gange. „Unsere Haltestellen entsprechen nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Deswegen haben wir die entsprechenden Haushaltsmittel eingeplant“, erläutert Bürgermeister Thomas Wit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.