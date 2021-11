Corona im Landkreis Lüneburg : Landrat Jens Böther in Quarantäne

Der Verwaltungschef des Landkreises Lüneburg, Jens Böther, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seine Kontakte, unter anderem alle Kreistagsmitglieder, wurden bereits informiert.

Lüneburg | Zunächst war es nur ein Verdacht, doch nun hat es sich bestätigt: Jens Böther, Landrat des Landkreises Lüneburg, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, zeigte bereits am Montag ein Schnelltest ein eindeutiges Ergebnis. Der Landrat begab sich daraufhin in Quarantäne. Bestätigt wurde das Ergebnis dann am heut...

