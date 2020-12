Adventsrätsel : Ein Haus, in dem rauschende Partys gefeiert wurden

Viele Lübtheener hatten in unserem Rätsel das alte Postamt sofort erkannt. In dem nun gesuchten Haus gab es viele Partys.

Avatar_prignitzer von Nadine Schuldt

10. Dezember 2020, 00:00 Uhr

Hagenow | Viele Lübtheener hatten es sofort erkannt: Am Mittwoch suchten wir das alte Postamt in der Lindenstadt. "Ich bin zwei bis drei Mal pro Woche hingegangen und habe Briefe aufgegeben oder abgeholt", erzählt Christa Dabergott. Sie habe immer sehr viel Respekt vor dem Gebäude gehabt. So konnte man dort auch an einem Fernmelde-Apparat Telefongespräche führen und an einem Schalter Geld abheben. Sie könne sich auch noch sehr gut an das Holzbild erinnern, dass über dem Paketschalter hing. "Es bildete einen Bauern mit einem Pflug ab", erinnert sich die 67-Jährige.

Dieses riesige Bild ist auch Sabine Timm im Kopf geblieben. "Meine Mutter hatte früher in der Post gearbeitet", erzählt sie. Sie hatte zunächst in der Post-Telefonie gearbeitet und dort noch per Hand die Telefonate "umgestöpselt". Manfred Hann hatte 1974 als Fernmeldemonteur ausgelernt. Er hatte dann mindestens einmal pro Woche bei der Telefon im Postamt zu tun. "Wenn jemand einen Telefonanschluss bekam, wurde dort die Verbindung hergestellt", erläuterte Hann. Uwe Meyer kann sich noch an die Telefonzelle erinnern, die vor dem Eingang stand. "Sie wurde kurz nach der Wende gesprengt und dann abgerissen", erzählt Meyer.

Hier war einiges los

Zurück zu Sabine Timm. Sie habe ihre Mutter auch oft besucht, wenn das Postauto kam und sie ein Paket abholen konnten. Sogar Kindergeburtstage habe sie in dem Haus gefeiert. "Im Obergeschoss gab es einen Kulturraum, in dem Betriebsveranstaltungen stattfanden und auch wir Kinder feiern konnten". Als Schülerin hätte sie dann in den Ferien selber Briefe und Pakete zugestellt. Sie könne sich auch noch an das Rosenbeet erinnern, so Timm. "Sie blühten rechts und links der Eingangstreppe", fügt Ingrid Brennenstuhl an. Es sei damals eine sehr gepflegte Anlage gewesen. "Seitdem das Haus als Seniorenresidenz genutzt wird, gibt es auch die Rosenpflanzen wieder", sagt die 74-Jährige.

Heute suchen wir ein Gebäude, in dem viel los war, es beispielsweise viele Tanzveranstaltungen gab. Zudem hatte dort auch der Farbfotoklub sein Domizil. Das Haus wurde in den Fünfziger Jahre gebaut, damit Mitarbeiter des Fliesenwerkes einen Anlaufpunkt in der Freizeit hatten. Zurzeit fristet das Haus als Bauruine sein Dasein. Wer die Lösung weiß, kann heute in der Zeit von 9.30 bis 10 Uhr unter der Nummer 03883 61088232 anrufen. Unter allen Anrufern verlosen wir eine kleine Aufmerksamkeit.

Darum geht's im MEDIENPROJEKT von SVZ und NNN Etwa 65.000 Schüler und Lehrer allein in unserem Verbreitungsgebiet erhalten in einem gemeinsamen Projekt der Zeitungsverlage und des MV-Bildungsministeriums bis zum Jahresende kostenlosen Zugang zu den Newsportalen. Fragen Sie an den Einrichtungen ihrer Kinder nach den Bedingungen und Login-Daten, die Sie auch in der Familie nutzen können. Was bewegt die Schüler ab Klasse 5 bis hinauf in die Gymnasien und Berufsschulen unseres Landes? Was passiert in ihrem Umfeld, in Deutschland und der Welt? Wie können seriöse Nachrichten von Fake News unterschieden werden? Die Schweriner Volkszeitung und die Norddeutschen Neuesten Nachrichten bieten den Schülern die aktuellsten Berichte, liefern in einem speziellen Dossierbereich "Diskussionsstoff" für den Unterricht und möchten mit ihnen in Austausch kommen.