Überschwemmung nach Starkregen : Einwohner von Drönnewitz kämpfen weiter um Straßensanierung

Bei starkem Regen stehen Teile des Dorfes unter Wasser – auch die L041, die durch den Ortsteil von Wittendörp führt. Schon länger wird eine Reparatur gefordert. Die Ortsteilvertretung hat sich nun erneut eingeschaltet.

Drönnewitz | Es muss nur ein wenig stärker regnen, dann steht das Haus von Birgit Block in der Hauptstraße 18 in dem kleinen Ort Drönnewitz unter Wasser. Das Gebäude liegt an der tiefsten Stelle der Landesstraße 041, die durch das Dorf führt. Das liegt nahe der Stadt Wittenburg. Und mitten im Ort kann das Regenwasser sehr schlecht abfließen. Seit Jahren ist das sc...

