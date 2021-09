Nach Einsatz im Ahrtal : Elf Fahrzeuge des Katastrophenschutzes MV sind zurück in Hagenow

Neun Wochen unterstützten die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes Mecklenburg-Vorpommern die Arbeit im Krisengebiet des Ahrtals. Seit dem vergangenen Sonnabend sind sie nun zurück in der Heimat.

Hagenow | Wie an jedem Sonnabend ertönt auch am vergangenen Wochenende Punkt 12 Uhr die Sirene am Feuerwehr-Service-Zentrum in Hagenow zur Probe. Währenddessen geht Jörg Beckmann an der dortigen Eichenstraße aufmerksam hin und her. Der Abteilungsleiter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Munitionsbergung Mecklenburg-Vorpommern erwartet an diesem Tag ganz be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.