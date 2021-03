Boizenburg: Erneut Zigarettenautomat aufgebrochen

Avatar_prignitzer von svz.de

22. März 2021, 16:00 Uhr

In Besitz bei Boizenburg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Daraus entwendeten die Diebe zahlreiche Zigarettenschachteln, die genaue Menge ist noch nicht bekannt. Dem Spurenaufkommen zufolge öffneten die Täter den in der Kurt-Bürger-Straße aufgestellten Automaten mit mechanischer Gewalt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Zudem prüft die Polizei, ob ein Zusammenhang zu zwei ähnlichen Aufbrüchen in der vergangenen Woche in Hagenow und Krich Jesar besteht. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.