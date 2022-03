Altstadt- und Schützenfest Hagenow : Eventagentur erbittet finanzielle Hilfe für das Fest

Mit Problemen wie gestiegenen Preisen konfrontiert, werden große Feste wie das Altstadtfest in Hagenow für den Veranstalter zum Risiko. Daher wird um finanzielle Hilfe seitens der Stadt gebeten.

Hagenow | Große Feier in der Hagenower Innenstadt, tausende Menschen und laut dröhnt Musik durch die Straßen. Das hat es so zuletzt 2019 gegeben. Unter anderem auf ihre größte Veranstaltung, das Altstadt- und Schützenfest, mussten die Hagenower in den vergangenen zwei Jahren verzichten. Aber vor allem die ausführende Eventagentur Music Eggert aus Lübtheen, S...

