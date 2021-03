Feuerwehreinsatz in Gresse : Kameraden sorgten für sicheren Spielplatz

Nach heftigen Sturmböen wurde am Wochenende die Feuerwehr Gresse alarmiert. Sie sorgte für einen sicheren Spielplatz.

Gresse | Auch wenn es nach Meinung einiger wettergegerbter Nordeutscher vielleicht nur ein bisschen windig war, haben die zum Teil heftigen Sturmböen in den vergangenen Tagen doch für einige Schäden und auch Feuerwehreinsätze gesorgt. So wie am Sonnabend in Gresse. Dort war einem aufmerksamen Anwohner ein abgebrochener Ast aufgefallen, der noch in der Baumkron...

