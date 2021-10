Feuerwehren rund um Boizenburg : Am Sonnabend rücken die Brandschützer aus

Rund 100 Kameraden nehmen am Sonnabend am „motorisierten Marsch“ der Feuerwehren im Amt Boizenburg-Land sowie der Stadt Boizenburg/Elbe teil.

Boizenburg/ Besitz | Keine Sorgen brauchen sich die Einwohner des Amtes Boizenburg-Land am kommenden Sonnabend zu machen. Auch wenn es für den ein oder anderen vielleicht anders wirken wird. „Es ist an diesem Tag mit einem erhöhten Aufkommen an Feuerwehrfahrzeugen zu rechnen“, sagt Kristoph-Felix Piepke, Sprecher der Feuerwehren im Amt Boizenburg-Land. Hintergrund sei der...

