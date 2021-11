Bewerbertag in Wittenburg : Sternmaid will 50 offene Stellen schnell besetzen

Das Lebensmittelunternehmen sucht Mitarbeiter im gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereich und bietet am Sonnabend bei einem Bewerbertag Einblicke in die verschiedenen Abteilungen.

Wittenburg | Die Suche nach Arbeitskräften wird für Firmen in der Region immer schwieriger. Sternmaid mit Produktionslinien in Wittenburg versucht nun einen besonderen Weg, der sich in der Vergangenheit schon einmal bewährt hat: Das Lebensmittelunternehmen bietet allen Interessenten am kommenden Sonnabend bei einem offenen Bewerbertag tiefe Einblicke in die Produk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.