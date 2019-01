Hagenow : Flohmarkt in der Turnhalle

Angebote für Frauen am 19. Januar in der Sporthalle am Prahmer Berg

von Jane Thorun

12. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die guten Vorsätze zum neuen Jahr sind der beste Grund, um den Kleiderschrank mal auszumisten. Dann ist wieder Platz für Neues und dafür kann ein Besuch am 19. Januar auf dem ersten Flohmarkt für Frauen in der Sporthalle am Prahler Berg sorgen. Unter dem Titel „kauFRAUsch“ veranstaltet der Elternrat in Kooperation mit dem Förderverein der Evangelischen Schule „Dr. Eckart Schwerin“ einen Kleiderflohmarkt für Frauen. Beeindruckend ist schon die Organisation dieser Veranstaltung. 65 Verkäufer haben ihre Ware im Vorfeld abgegeben und ausgepreist, sodass die Käufer stöbern, anprobieren und kaufen können. Keine lästigen Preisverhandlungen, keine Ware, die nicht ins Konzept passt, alles gut sortiert und ansprechend präsentiert. Kleidung in den Größen XS – XL, neue Schuhe aus einer Geschäftsauflösung, Taschen sowie Bücher und Tüddelkram in der Kreativecke – es ist für jeden etwas dabei. Sogar die Herren werden in einem extra für sie eingerichteten Bereich bedacht, sodass die Damen vielleicht auch Mitbringsel für den Gatten aufstöbern. Natürlich sind auch männliche Besucher vor Ort willkommen. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt mit Herzhaftem vom Grill und einem Kuchenbuffet, für das die Elternschaft der Schule schon bekannt ist. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen am 19. Januar von 10 bis 13 Uhr in der Sporthalle der Evangelischen Schule Hagenow.