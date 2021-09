Kreis will Nachwuchsproblem lösen : Neue Chance für künftige Erzieher und Sozialarbeiter

Freie Berufliche Schule im Landkreis gegründet: Ab kommenden Jahr sollen Sozialassistenten und Erzieher in Hagenow ausgebildet werden

Hagenow | Hagenow bekommt eine berufliche Schule, die bereits im kommenden Jahr an den Start gehen soll. Außer den Gründungspapieren und dem Vertrag gibt es von der „freien beruflichen Schule in Westmecklenburg“ noch nicht viel. Doch die Idee hinter der kleinen Einrichtung dahinter und das Anliegen sind so wichtig, dass die Schule im Kreistag eine wichtige Roll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.