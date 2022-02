Zensus 2022 : Freiwillige für Volkszählung im Altkreis Hagenow gesucht

Bundesweit beginnt am 15. Mai die Zensus-Erhebung 2022. Dafür werden in und um Hagenow noch 120 Helfer gesucht.

Hagenow | Wie viele Menschen leben in Deutschland, wo leben und arbeiten sie? Auf diese und mehr Fragen will der Bund in diesem Jahr Antworten finden. Der Zensus, auch bekannt als Volkszählung, startet am 15. Mai. Das Gros wird davon nichts mitbekommen, denn in erster Linie werden die Daten aus Verwaltungsregistern genutzt. Doch bei manch einem werden ab Mai Er...

