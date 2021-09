Weltkindertag : So feiert das Freizeithaus Hagenow die Rechte der Kinder

Am Wochenende gibt es eine große Veranstaltung. Die jungen Besucher können Karussell fahren und ein Feuerwehrauto inspizieren. Das besondere Bühnenprogramm soll auch Erwachsene begeistern.

Hagenow | Anlässlich des Weltkindertages veranstaltet das Freizeithaus Sausewind in Hagenow am Sonnabend, dem 18. September, ein Fest. Die Veranstaltung sei die erste „richtig große Aktion“ nach den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie, so die Chefin des Freizeithauses, Simone Förster. Los geht es um 13 Uhr, das Fest soll bis etwa 17 Uhr dauern. Tanz, Mu...

