Frühlingsfest und Ferien : Freizeithaus Hagenow plant größere Veranstaltungen

Vom Schneidern bis zum Zirkus haben sich Simone Förster und ihr Team vieles einfallen lassen.

Hagenow | Das ASB-Freizeithaus „Sausewind“ in Hagenow hat den Winter hinter sich gelassen und will das auch sogleich feiern. Nichts geringeres als ein Frühlingsfest haben sich die Verantwortlichen und die Sausewind-Leiterin Simone Förster dafür ausgedacht. Schon am Sonntag, dem 27. März, soll das in den Räumen und im Garten des Freizeithauses über die Bühne geh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.