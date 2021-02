Geschäftseröffnung : Deko-Discounter kommt nach Lübtheen

Der leerstehende Aldi-Markt in Lübtheen soll wieder belebt werden. Dort zieht ein Geschäft für Haushaltswaren ein.

Lübtheen | Die gute Nachricht für Lübtheen hatte sich die Bürgermeisterin bis fast zum Ende des öffentlichen Teils der Stadtvertretersitzung aufgehoben. „Das leerstehende Aldi-Gebäude geht an Tedi“, so Ute Lindenau am Dienstagabend. „Es wird am Donnerstag übergebe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.