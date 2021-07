Musikfreunde im Landesgestüt : Festspiele bringen Redefin zum Klingen

Landgestüt steht durch Konzerte und Shows vor seiner ersten großen Bewährungsprobe in der Pandemie.

Redefin | Erst war lange Ruhe und nun das: Mit gleich vier Konzerten an zwei Tagen rückt das Landgestüt Redefin am kommenden Wochenende plötzlich in den Mittelpunkt des kulturellen Geschehens im Land. Die Fülle der Konzerte ist der Pandemie geschuldet, weil die Konzerte aufgeteilt wurden. Gestütschef Christoph Seite will mit seiner Mannschaft mit einstündigen P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.