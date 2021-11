Glückliche Gewinner : Mit der SVZ zu Scooter in die Mega-Arena Neustadt-Glewe

Einige Gäste des Scooter-Konzerts am Samstag hatten besonders viel Glück: Sie haben bei der Verlosung der SVZ mitgemacht und Freikarten gewonnen. Wir haben sie vor Ort in der Mega Arena getroffen.

Neustadt-Glewe | Faster, Harder, Scooter: Das Techno-Urgestein um Frontmann H.P. Baxxter veranstaltete am Sonnabend in der Mega-Arena auf dem Airbeat-Gelände in Neustadt-Glewe eine Mega-Sause. Wer Karten hatte, konnte sich glücklich schätzen. 20 der mehr als 5000 Gäste mussten sich darum allerdings keine Sorgen machen. Die SVZ hatte im Vorfeld 10x2 Tickets für die Par...

