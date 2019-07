30 Jahre nach dem Mauerfall : Grenzzeit in Boizenburg: Erst Festnahme, dann Gelächter

Karl-Heinz Niemann aus Boizenburg beschreibt aus der Grenzzeit eine Episode um den vergessenen Ausweis seiner Frau

von Robert Lehmann

11. Juli 2019, 12:00 Uhr

In unserer Beitragsserie über die frühere Staatsgrenze veröffentlichen wir heute einen Beitrag, den uns Karl-Heinz Niemann aus Boizenburg zugeschickt hat. Er berichtet vom Alltag in einem kleinen Dorf an der Elbe und einem speziellen Spaziergang, der zunächst mit einer Festnahme und dann in Gelächter endete.

Karl-Heinz Niemann schreibt: „Sofern Menschen, wo immer sie auch leben, plötzlich in eine prekäre Situation geraten, die ihnen bis dato völlig fremd war, so müssen sie sich entweder dem Neuen anpassen oder andere Wege gehen.

Diese Situation entstand für uns Dorfbewohner nahe der Elbe plötzlich unerwartet am 26. Mai 1952 mit der Errichtung eines Grenzgebietes. Plötzlich gab es im Dorf keine Gastwirtschaft mehr, wir mussten uns für den Aufenthalt im Dorf einen Stempel im Ausweis abholen und durften nach 22 Uhr nicht mehr ins Dorf kommen.

Das alles aber renkte sich nach und nach ein. Wir konnten uns in bestimmten Situationen sogar gegen Bestimmungen durchsetzen. Vorausgesetzt, die Spielregeln wurden eingehalten. Aus dieser Zeit können tausende und abertausende Blätter beschrieben werden. Und ich möchte daraus eine kleine Episode anführen.

Natürlich musste ich, als meine Frau 1965 als Köchin in der Grenzkompanie in Gothmann eingestellt wurde, meine bisher im Vorgarten an der Straße befindliche Fernsehantenne, die auf ARD in Hamburg ausgerichtet war, auf den Hausboden verbannen. Für Angehörige der Grenztruppen, auch Zivilbeschäftigte, war das Anschauen von Westfernsehen nämlich verboten.



Dokument war in der anderen Jacke





Jahre später passierte uns dann Folgendes: An einem sehr schönen Sonntagnachmittag kam meine Frau von ihrer Schicht nach Hause. Wir beschlossen sofort, einen Spaziergang zu unternehmen. Sie zog sich eine andere Jacke an. Auch ich zog eine Jacke über. Unsere Richtung war die unweit des Dorfes befindliche Wanderdüne. Kurz davor jedoch hielt uns eine Grenzstreife an und der Streifenführer verlangte nach unseren Ausweisen. Zu bemerken sei hierzu, dass seit einiger Zeit hier Grenzposten ausgesetzt wurden. Wir nannten sie die Hinterlandgreiftruppe.

Ich zeigte also meinen Ausweis, meine Frau fand den ihren nicht. Er streckte zu Hause noch in der anderen Jacke. Der Streifenführer musste uns also festnehmen. Er rief seinen Chef an, der sich irgendwo in seinem Lastkraftwagen aufhielt. Er sagte, dass wir warten sollten. Der Streifenführer ließ sich aber überreden, dass wir auf den Bollenberg gehen konnten. Ich suchte dort regelmäßig nach Scherben aus der mittelalterlichen Burg, die sich dort befunden hatte.

Als der Lastwagen kam, gingen wir zurück zum Posten. Ein mir etwas arrogant erscheinender Feldwebel blätterte unentwegt in meinem Ausweis herum. Ich wollte ihm gerade sagen, wo er den Stempel finden könne, als er den Postenführer anfuhr: ,Was ist denn hier eigentlich los?’ Der sagte ihm, dass mein Ausweis in Ordnung sei, aber meine Frau ihren Ausweis vergessen hätte.

Wir versuchten dem Feldwebel nun zu erklären, warum und weshalb. Mit dem Ergebnis, dass er uns schließlich mit dem Bemerken gehen ließ, dass es noch ein Nachspiel hätte.

Dieses kam postwendend am nächsten Morgen, als meine Frau ihre Schicht in der Grenzkompanie antrat. Der Kompaniechef passte sie ab und sagte: ,Elisabeth, damit du genau Bescheid weißt, ich habe dich in diesem Moment für dein gestriges Vergehen bestraft!’ Lacht, und ging in sein Dienstzimmer zurück.“