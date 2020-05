Lauenburger Firma Worlée : Großbrand in Chemiefabrik - Rauch zieht Richtung Boizenburg

Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

15. Mai 2020, 10:03 Uhr

Etwa 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Freitag einen Großbrand in einer Chemiefabrik in Lauenburg bekämpft. Über dem Werk stand am Morgen eine große Rauchsäule. Etwa 20 Betriebe im Umkreis mussten evakuiert werden, wie ein Pressesprecher der Feuerwehr sagte. Anwohner wurden angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Bei dem Brand in der Chemiefabrik, in der Bindemittel hergestellt werden, wurden den Angaben zufolge eine Person leicht verletzt. Laut Feuerwehrsprecher war die Brandursache noch ungeklärt.

Die Rauchsäule zog in Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Daher wurden auch die Boizenburger und Anwohner der Region aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Weitere Informationen folgen.