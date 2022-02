Gemeinden wollen wachsen : Bauland rund um Hagenow ist heiß begehrt

In den Gemeinden Kuhstorf und Picher sollen die Bagger in diesem Jahr anrollen, um neue Flächen zu erschließen. In Kirch Jesar und Pritzier könnten in Zukunft jeweils 15 neue Plätze für Eigenheime entstehen.

Hagenow-Land | Lieber auf dem Land wohnen als in der Stadt? Viele Menschen zieht es in die ländliche Idylle, oft mit dem Vorhaben, selbst ein Haus zu bauen. Das bekommen unter anderem Gemeinden im Amt Hagenow-Land zu spüren. Ein großer Bedarf an Bauland zeigt sich mit dem Blick auf eine ganze Reihe an Vorhaben, neue Flächen zu erschließen. Während es in zwei Gemeind...

