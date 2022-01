Spitzenwerte in Hagenow : Große Unterschiede bei Benzinpreisen in der Region

Knapp 30 Cent Unterschied für den Liter Super zwischen Hagenow und Ludwigslust? Das hat es unter anderem am Mittwochnachmittag gegeben und sorgt nach der Preiserhöhung zum Jahresbeginn für noch mehr Frust.

Hagenow | Bereits im vergangenen Jahr waren die Spritpreise auf einem Rekordhoch. Mit dem neuen Jahr ist nun die CO2-Steuer gestiegen, statt 25 Euro pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid sind jetzt 30 Euro fällig. Das bekommen auch die Autofahrer in der Region zu spüren. Am Mittwochnachmittag bewegten sich die Werte für den Liter Super etwa in Hagenow zwischen 1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.