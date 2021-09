Wahljahr 2021 : Boizenburg erwartet Rekord bei der Anzahl an Briefwählern

Die Bewohner der Elbestadt bestimmen in diesem Jahr nicht nur einen neuen Bundes- und Landtag mit, sondern auch einen neuen Bürgermeister. So viele Einwohner wie nie wollen ihre Stimme vor dem 26. September abgeben.

Boizenburg | Boizenburg erwartet in diesem Jahr ein Rekordergebnis bei der Anzahl an Briefwählern. 8701 Wahlberechtigte sind für Sonntag, 26. September, in der Elbestadt aufgerufen, ihre jeweils zwei Stimmen für den 20. Deutschen Bundestag und den achten Landtag Mecklenburg-Vorpommern abzugeben. Am gleichen Tag gilt es auch, unter vier Bewerbern den neuen Bürgerme...

